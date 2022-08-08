Son Dakika: Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:46
Son Dakika: Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın yaşandığı noktada trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. 


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