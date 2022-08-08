Son Dakika: Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazanın yaşandığı noktada trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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