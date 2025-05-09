Çorum'da feci kaza... iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde Selçuklar Sokak'ta Hanife O. idaresindeki otomobil, Yusuf U.'nun kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hanife O. ile diğer araçta bulunan Merve U., Amine Sultan U., Fadime U., Niyazi U., Muhammet Enver U. ve Zehra U. yaralandı.
Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...