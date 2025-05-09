Çorum'da feci kaza... iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da feci kaza... iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
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AA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:10

Çorum'un Alaca ilçesinde Selçuklar Sokak'ta Hanife O. idaresindeki otomobil, Yusuf U.'nun kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hanife O. ile diğer araçta bulunan Merve U., Amine Sultan U., Fadime U., Niyazi U., Muhammet Enver U. ve Zehra U. yaralandı.

Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #çorum #kaza #otomobil #yaralı

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