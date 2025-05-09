TEM'de feci kaza... Cip, kamyona çarptı: Yaralılar var!
Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda cipin kamyona arkadan çarptığı kazada 2'si aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi gişeler mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul istikametine giden N.D. yönetimindeki Hollanda plakalı cip, önünde ilerleyen C.S.'nin kullandığı kamyona çarptı.
Kamyonun altına giren cipte sürücü N.D, yanında bulunan eşi E.D. ve kamyon sürücüsü C.S., yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...