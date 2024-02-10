Çorum'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Laçin ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Çorum'un Laçin ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde B.S. (17) idaresindeki 19 DA 361 plakalı otomobil, Mücahit Ç.'nin (27) kullandığı 34 DDK 280 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki C.K. (16), E.G. (17) ve Ömer Ç. (57) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
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