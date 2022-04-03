Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Çorum'da park halindeki otomobilin üzerine fırtına nedeniyle devrilen ağaç düştü. Otomobilde hasar oluştu.

DHA
03 Nisan 2022 Pazar, 16:57
Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
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Osmancık Caddesi'nde park halindeki Habib Arduçtepe'ye ait otomobilin üzerine, fırtına nedeniyle devrilen ağaç düştü.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırırken, otomobilde hasar oluştu.



Fırtına

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