Tarihi bölgede 'fırtına' sessizliği

Eskişehir’de hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle tarihi Odunpazarı sessizliğe büründü.

İHA
03 Nisan 2022 Pazar, 13:44
Tarihi bölgede 'fırtına' sessizliği
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Eskişehir’de 2 gündür devam eden şiddetli rüzgâr ve fırtına, tarihi Odunpazarı bölgesinin boş kalmasına neden oldu. Özellikle hafta sonları çevredeki şehirlerden gelen yüzlerce kişiyi ağırlayan tarihi sokaklarda sessizliğin hâkim olduğu görüldü. Ziyaretçi sayısının az olduğunu, olumsuz hava koşullarının bitmesiyle işlerin açılacağını belirten esnaflar, tarihi sokakların kalabalık olacağı günleri bekliyor. 



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