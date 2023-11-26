Çorum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi!
Çorum'da fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir binaya yıldırım isabet ederken fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Çorum'da beklenen fırtına, il genelinde etkili oldu.
Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi. Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1'inci Cadde'de de bir apartmanın çatısına yıldırım, isabet etti.
Çatı ile baca büyük hasar aldı. Elektrik kesintisi nedeniyle apartmanındaki birçok elektronik cihaz zarar gördü.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler binada inceleme yaparken fırtına Hürriyet Meydanı'ndaki bir ağacı kökünden söktü.
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