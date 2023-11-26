Çorum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi!

Çorum'da fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir binaya yıldırım isabet ederken fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 18:20
Çorum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Çorum'da beklenen fırtına, il genelinde etkili oldu.

Fırtına ve dolu yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi. Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1'inci Cadde'de de bir apartmanın çatısına yıldırım, isabet etti.

Çatı ile baca büyük hasar aldı. Elektrik kesintisi nedeniyle apartmanındaki birçok elektronik cihaz zarar gördü.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler binada inceleme yaparken fırtına Hürriyet Meydanı'ndaki bir ağacı kökünden söktü.


çorum Fırtına dolu yağışı Yıldırım

İlgili Haberler

İstanbul’da fırtına: Ağaç binanın üzerine devrildi

İstanbul’da fırtına: Ağaç binanın üzerine devrildi
Fırtına Sinop'ta can aldı: Ambarın altında kalan kadın kurtarılamadı

Fırtına Sinop'ta can aldı: Ambarın altında kalan kadın kurtarılamadı
Giresun'da fırtına: Çatılar uçtu; 1'i çocuk 2 kişi yaralı

Giresun'da fırtına: Çatılar uçtu; 1'i çocuk 2 kişi yaralı

En Çok Okunan Haberler