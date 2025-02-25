Çorum'da iddia üzerine metruk eve girdiler, cesetle karşılaştılar!
Bölgede dolaşan iki gençten biri, iddia üzerine girdiği metruk evde erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin 34 yaşındaki Rıza Bayram'a ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'da Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; bölgede dolaşan iki genç, karşılarına çıkan metruk eve "Cesareti olan girsin" diyerek iddiaya girdi. Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Etiketler: #çorum #ceset #iddia #Metruk bina
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