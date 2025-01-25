Sakarya'da şüpheli olay: Nehirde ceset bulundu

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde nehirde balık tutmaya giden bir vatandaş cesetle karşılaştı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sakarya'da şüpheli olay: Nehirde ceset bulundu
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İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:29

Ferizli ilçesi Seyifler Mahallesi’nde nehirde balık tutmaya giden bir vatandaş, suda hareketsizce yatan bir şahsı gördü.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Cesedin kime ait olduğu bilinmezken olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #sakarya #ceset

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