Çorum’da iki grup birbirine girdi: 1 ölü, 5 gözaltı
Çorum’da aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ferdi Bayraktar (24), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir D. (26) tarafından göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Ferdi Bayraktar, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayraktar, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayraktar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis bıçaklı saldırgan Kadir D. ile şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- Ortaköy’de 'güvenlik' dehşeti
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Zafer Partisi'nde 'kan'lı istifa
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi