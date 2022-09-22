Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası

İstanbul Fatih’teki bir restoranda yemek yiyen turist aile, hesabın fazla geldiğini söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine işyeri çalışanları ile turistler arasında kavga çıktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 12:31
Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası
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İstanbul Fatih Beyazıt Meydanı’nda bulunan bir restoranda akşam saatlerinde iddialara göre, turist aile yemek yedikten sonra hesabı istedi. Gelen hesabın fazla olduğunu düşünen aile, işyeri çalışanlarına tepki göstererek hesabı ödemek istemedi.

Bunun üzerine işyeri çalışanlarıyla turistler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İşyeri çalışanlarından biri restorandaki eşyaları turistlerin üzerine fırlattı. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine hakaretler savurdu. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. 


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