Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası
İstanbul Fatih’teki bir restoranda yemek yiyen turist aile, hesabın fazla geldiğini söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine işyeri çalışanları ile turistler arasında kavga çıktı.
İstanbul Fatih Beyazıt Meydanı’nda bulunan bir restoranda akşam saatlerinde iddialara göre, turist aile yemek yedikten sonra hesabı istedi. Gelen hesabın fazla olduğunu düşünen aile, işyeri çalışanlarına tepki göstererek hesabı ödemek istemedi.
Bunun üzerine işyeri çalışanlarıyla turistler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İşyeri çalışanlarından biri restorandaki eşyaları turistlerin üzerine fırlattı. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine hakaretler savurdu. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu.
Video Haberler
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!