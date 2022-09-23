Küçükçekmece'de okulda ölüm; Samet'le kavga eden 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı
Küçükçekmece'de okulda fenalaşıp hayatını kaybeden Samet Gül'le olaydan 15 dakika önce kavga ettiği belirlenen 14 yaşındaki M.N.O. tutuklandı.
Olay, geçen pazartesi Küçükçekmece Halkalı'daki ortaokulda yaşandı. İddialara göre, öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül'ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.
Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Samet Gül'ün annesi Sevdet Gül, oğlunun ölümünde ihmal olduğunu, olaydan önce bir grupla kavga ettiğini öne sürerek polise gidip şikayetçi oldu. Sevdet Gül'ün şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda Samet Gül'ün olaydan 15 dakika önce 8. Sınıf öğrencisi M.N.O. ile kavga ettiklerini, M.N.O.'nun Samet Gül'e vurduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.N.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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