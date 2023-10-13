Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 18:08

Güncelleme: 13.10.2023 - 18:09

Çorum-Mecitözü karayolu Elvançelebi köyü yakınlarında, saat 16.00 sıralarında Necmettin Metin'in kullandığı 55 AJS 941 plakalı otomobil ile Hacı Bursa'nın idaresindeki 19 ND 604 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Hacı Bursa hayatını kaybetti. Eşi Ayşegül Bursa ile diğer araç sürücüsü Necmettin Metin yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.