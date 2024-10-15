Çorum'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Çorum'un Bayat ilçesinde 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.

Çorum'da 2 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:25

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de H.D.K'nin yatakta hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Etiketler: #çorum #ölü bulundu

İlgili Haberler

Sabah MR çektirecekti, banyoda ölü bulundu

Sabah MR çektirecekti, banyoda ölü bulundu
45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
İnşaat işçisi banyoda ölü bulundu

İnşaat işçisi banyoda ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler