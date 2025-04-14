Çorum'da iş cinayeti: Yem karma makinesine düştü, hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çorum'da iş cinayeti: Yem karma makinesine düştü, hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:54

İddiaya göre, Akçaköy köyünde Ali Çetik (43), yem karma makinesini yıkadığı sırada makinenin tambur bölümüne düştü.

İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çetik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çetik'in cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #çorum

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