Çorum’da park halindeki 10 otomobile zarar verdiler
Çorum'da kimliği belirsiz kişiler, park halindeki 10 otomobili çizip dikiz aynaları kırıldı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 6’ncı Sokak’ta meydana geldi.
Sürücüler, otomobillerinde çizikler olduğu ve dikiz aynalarının da kırıldığını fark edince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada, 10 aracın zarar gördüğünü belirledi.
Otomobil sahipleri araçlarına zarar veren kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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