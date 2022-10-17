Kağıthane Tüneli'nde asker eğlencesi yapan 3 sürücüye ceza

17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:07

Kağıthane Tüneli’nde asker konvoyu ile girerek meşale yakan 3 sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Tünel içerisinde trafiği engelleyen A.C,E.Ö ile O.C’ye, araçları 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek' maddesinden 196’şar lira, 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak' maddesinden 196 ‘şar lira, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak' maddesine istinaden 196' şar lira ve 'Taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması' maddesinden 196'şar lira olmak üzere, toplamda 2 bin 352 lira ceza yazıldı.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Taksim Tüneli'nde 13 Ekim Perşembe akşam saatlerinde, asker eğlencesi yapan bir grup arkadaş, otomobillerini durdurup aşağı inerek meşale yakarken, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya atmışlardı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Bu sırada tünel trafiği dururken, polis ekiplerinin geldiğini gören grup, hemen oradan uzaklaşmıştı.