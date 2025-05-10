Çorum'da kavgada kan aktı: İki kişi birbirini bıçakladı!

Çorum’da 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Çorum'da kavgada kan aktı: İki kişi birbirini bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:19

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde, M.C.E. (23) ile E.S. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada her 2 şahıs da çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #çorum

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