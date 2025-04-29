Çorum'da okul servisi evin balkonuna girdi: Yaralı öğrenciler var!
Okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada, 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'da Gülabibey Mahallesi Beytepe 8. Sokak'ta seyreden Ş.K. idaresindeki okul servisi, kontrolden çıkıp 1. Cadde'deki apartmanın çevre korkuluklarını devirerek yolla aynı hizada bulunan birinci kat balkonuna çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servisin balkon camlarını ve duvarı kırarak balkona girdiği kazada serviste bulunan öğrenciler S.E.Ö. (17) ile M.A.B. (17) hafif şekilde yaralandı.
Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Freni boşaldığı için kontrolden çıktığı belirtilen araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: #Balkon #çorum #kaza #okul servisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 'İmamoğlu cezaevinde tutulmaya devam ederse…’
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- 'Aklını alırız, o eli kırarız'
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı!
- İşte jammer alan AKP'li belediye!
- Yeni liste yayımlandı! Bakanlık marka marka ifşa etti
- CHP'den 'jammer' yanıtı!