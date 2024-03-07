Çorum'da kazan dairesinde korkutan yangın!

Kentte bulunan bir akaryakıt istasyonunun eklenti kısmındaki kazan dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 08:43
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Çorum'da Akşemsettin Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun eklenti kısmındaki kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU!

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kazan dairesinde maddi hasar meydana geldi.


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