Bodrumda çıkan yangında 8 kişi mahsur kaldı

Sultangazi’de, 5 katlı binanın bodrum katında kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımdan yangın çıktı. Dumanlar tüm binayı sararken, mahsur kalan 8 daire sakini, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:29
Bodrumda çıkan yangında 8 kişi mahsur kaldı
Abone Ol google-news

Yangın, saat 15.20 sıralarında, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2083. Sokak'ta bulunan binada çıktı. İddiaya göre; 5 katlı binanın bodrum katında kaynak çalışması sırasında, ısı yalıtımı için kullanılan strafor köpüklere sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Bodrum katta yanan köpüklerden çıkan dumanlar, merdiven boşluklarından tüm binayı sardı.

Dumanları gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, binada mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi, merdivenle kurtarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri dumandan etkilenen ve mahsur kalan kişilere ambulansta müdahale etti.

Mahalle sakini Kadir Ünlü "Kaynak yapılırken köpük tutuşuyor, ondan oldu. Çıkan duman daireleri sarmış. Yaşlıları, itfaiyeciler aldı." dedi.

Bir başka mahalle sakini Selami Yavuz da "Arkadaşlar erken müdahale ettiler. Binanın bodrum katında ısı yalıtım köpüklerinden dolayı bir yangın oluyor. Bununla ilgili kurumlar erken müdahale ederek binada oturan sakinleri farklı bir sıkıntı olmadan tahliye ediyorlar" diye konuştu.


Sultangazi haberleri Yangın haberleri Mahsur haberleri

İlgili Haberler

Akşam saatlerinde başlamıştı: Zonguldak'taki yangın söndürüldü!

Akşam saatlerinde başlamıştı: Zonguldak'taki yangın söndürüldü!
İstanbul'da bina yangını... 2 kişi mahsur kaldı!

İstanbul'da bina yangını... 2 kişi mahsur kaldı!
Tekstil atölyesinin deposunda korkutan yangın!

Tekstil atölyesinin deposunda korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler

ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler
Oğlunu satanist ayinlerine kurban etti…

Oğlunu satanist ayinlerine kurban etti…
TEM'de feci kaza... Otomobil yayalara çarptı: Ölüler var!

TEM'de feci kaza... Otomobil yayalara çarptı: Ölüler var!
Ramazan ayında cinsellik nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli?

Ramazan ayında cinsellik nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli?
Araç alıp satanlar dikkat! AYM'den sigorta kararı: Araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder mi?

Araç alıp satanlar dikkat! AYM'den sigorta kararı: Araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder mi?
Acı haberi yürekleri dağladı: Anne ve çocuğu düşerek yaşamını yitirdi

Acı haberi yürekleri dağladı: Anne ve çocuğu düşerek yaşamını yitirdi
Meteoroloji açıkladı: 6 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı? AKP Grup Başkanvekili tarih verdi!

Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı? AKP Grup Başkanvekili tarih verdi!