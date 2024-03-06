Bodrumda çıkan yangında 8 kişi mahsur kaldı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:29

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:29

Yangın, saat 15.20 sıralarında, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2083. Sokak'ta bulunan binada çıktı. İddiaya göre; 5 katlı binanın bodrum katında kaynak çalışması sırasında, ısı yalıtımı için kullanılan strafor köpüklere sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Bodrum katta yanan köpüklerden çıkan dumanlar, merdiven boşluklarından tüm binayı sardı.

Dumanları gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, binada mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi, merdivenle kurtarıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri dumandan etkilenen ve mahsur kalan kişilere ambulansta müdahale etti.

Mahalle sakini Kadir Ünlü "Kaynak yapılırken köpük tutuşuyor, ondan oldu. Çıkan duman daireleri sarmış. Yaşlıları, itfaiyeciler aldı." dedi.

Bir başka mahalle sakini Selami Yavuz da "Arkadaşlar erken müdahale ettiler. Binanın bodrum katında ısı yalıtım köpüklerinden dolayı bir yangın oluyor. Bununla ilgili kurumlar erken müdahale ederek binada oturan sakinleri farklı bir sıkıntı olmadan tahliye ediyorlar" diye konuştu.