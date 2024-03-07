Mobilya imalathanesinde korkutan yangın!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde yangın çıktı.
Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (KASKİ) arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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