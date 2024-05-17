Çorum'da komşusunu öldüren polis memuru tutuklandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde komşusunu tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 20:00
Çorum'da komşusunu öldüren polis memuru tutuklandı
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Gemici Mahallesi Adatepe Sokak'ta dün husumetli olduğu komşusu Fatih Afacan'ı (40) tabancayla ateş açıp öldürdüğü belirtilen ve görev yaptığı Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim olan polis memuru Hüseyin Ç'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Afacan'ın cenazesi ise Osmancık İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.


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