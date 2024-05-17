Çorum'da komşusunu öldüren polis memuru tutuklandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde komşusunu tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis memuru tutuklandı.
Gemici Mahallesi Adatepe Sokak'ta dün husumetli olduğu komşusu Fatih Afacan'ı (40) tabancayla ateş açıp öldürdüğü belirtilen ve görev yaptığı Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne teslim olan polis memuru Hüseyin Ç'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Afacan'ın cenazesi ise Osmancık İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'O bürokrat haddini aştı'
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Katilin babası da tutuklandı!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!