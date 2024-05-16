Antalya Havalimanı'nda 4 polis ile 38 özel güvenlik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Antalya Havalimanı'nda görevli 4 polis ile 38 özel güvenlik görevlisi, yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 42 personelin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:39
Antalya Havalimanı'nda 4 polis ile 38 özel güvenlik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Antalya Havalimanı'nda görevli bazı personelin gece saatlerinde ishal, kusma, halsizlik şikayetleri üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yemekle ilgili inceleme ve araştırma yapmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ekip istediklerini, gerekli numunelerin alındığını söyledi.

Seyitoğlu, "Hafif bir zehirleme var, düzeldi. Hastaneye sadece başvuruldu, aynı gün geldiler. Genel bir denetim yaptık, sonuçlar çıkacak. Tavuk zehirlenmesi muhtemelen, yemekler dışarıdan geliyor. Sonuçta tavuk zehirlenmesi olduğu için biraz endişe vericiydi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil, gerekli cezai işlemler uygulanacak. İnceleme başlatıldı, devam ediyor" dedi.


Antalya Havalimanı haberleri Zehirlenme haberleri

İlgili Haberler

Baba ve kızı sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Baba ve kızı sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
Diyarbakır cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi

Diyarbakır cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi
CHP'li Mustafa Adıgüzel TBMM'ye arıcı kıyafeti ile geldi: 'Toplum bal adı altında zehirleniyor'

CHP'li Mustafa Adıgüzel TBMM'ye arıcı kıyafeti ile geldi: 'Toplum bal adı altında zehirleniyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?

Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?
Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
ORC anketinde AKP'ye büyük şok: 'Bu pazar genel seçim olsa...'

ORC anketinde AKP'ye büyük şok: 'Bu pazar genel seçim olsa...'
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi
Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor

Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor
Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler: 'Oyunu yazanı çok iyi biliyoruz'

Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler: 'Oyunu yazanı çok iyi biliyoruz'
Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı

Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı