Çorum'da maden ocağı kapandı, 125 işçi işsiz kaldı
Çorum’da bir kömür işletmesinde bulunan 3 ocaktan birinin kapatılması nedeniyle 125 işçinin işine son verildi. Şirket ise, kapanmanın "şirket içerisinde hissedarlar arası yaşanan sorunlardan kaynaklandığı" belirtildi.
Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyünde bulunan Yılmaz Madencilik bünyesindeki kömür ocaklarından birisi; burada çalışan 125 işçiye herhangi bir bildirim yapılmadan kapatıldı. Çalışanların da işlerine son verildiği açıklandı.
Ocağın kapatılması nedeniyle işlerine son verilen işçiler maden sahasında toplanarak, işlerini geri almak amacıyla dün eylem yaptı. Şirket tarafından işçilere herhangi bir tazminat ödenmediği belirtilirken, çalışanlara 45 gündür de maaş ödenmediği dile getirildi. Maaşlarını talep eden işçiler, "Ben alın terimi istiyorum" dedi.
Yılmaz Madencilik Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Yılmaz ise ocağı kapattıkları için üzgün olduğunu belirterek, kapanma nedeninin şirket içerisinde hissedarlar arası yaşanan sorunlar olduğunu belirtti.
çorum'da maden ocağı kapandı 125 işçi işsiz kaldı
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama