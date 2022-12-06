Balıkesir'de 243 madenci işten çıkarıldı: 'Mücadelemizi sürdüreceğiz'
Eczacıbaşı Esan Madencilik’e bağlı çinko ve kurşun madeninde çalışan işçiler sendika üyesi oldukları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İşçiler, hakları için mücadeleye başladıklarını duyurdu.
Balıkesir Balya’da Eczacıbaşı Esan Madencilik’e bağlı çinko ve kurşun madeninde 243 işçi işten çıkarıldı.
İşçilerin sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işten çıkarmaların hukuksuz olduğunu belirterek “İşçiler düşük maaşlar ve olumsuz çalışma koşulları nedeniyle sendikaya üye oldu. Taşeron firma “küçülme” bahanesiyle haklarını arayan işçileri işten attı. Buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
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