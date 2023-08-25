Çorum'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin park halindeki polis aracına çarptığı kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:37
Çorum'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 kişi yaralandı
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A.Ö. idaresindeki 19 SL 761 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde park halindeki polis otosu ile çarpıştı. Kazada savrulan polis otosunun çarptığı park halindeki 3 otomobilde zarar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.Ö. ve polis memuru Y.N. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHBARA MÜDAHALE İÇİN ARAÇTAN İNMİŞTİ

Polis memuru Y.N'nin ihbara müdahale etmek üzere araçtan indiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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