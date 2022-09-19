Çorum'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Arif Kepür (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde D-100 kara yolunda Muhammer Şenel (52) idaresindeki 34 VE 4320 plakalı otomobil ile Arif Kepür'ün kullandığı otomobil, çarpıştı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki Gelengül Şenel (49), Zarife Kepür (72) ve Merve Berna Şenel (24) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyle alınan yaralılardan Arif Kepür, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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