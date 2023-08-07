Çorum’da şap alarmı: 15 köy karantinaya alındı
Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı. Açıklama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden geldi.
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Büyükincesu köyünde şap hastalığı tespit edilmiş olup, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam Köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi.
Bu bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, hayvanların meraya bırakılmasının yasaklanmasına ve gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınmasına Sungurlu İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı gereğince karar verilmiştir."
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