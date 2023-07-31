Kahramanmaraş'ta şap karantinası başlatıldı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelinde karantina uygulaması başlattı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:15
Kahramanmaraş'ta şap karantinası başlatıldı
Abone Ol google-news

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle komisyon kararı alınarak ikinci bir emre kadar kentte il içi ve il dışı hayvan nakilleri ile borsalar ve pazarlara hayvan giriş-çıkışları yasaklandı.

Şap hastalığının özellikle yeni sirküle olan SAT-2 Suş'unun büyükbaş hayvanlarda oldukça bulaşıcı seyrettiği belirtilen kararda, hayvan sağlığı ve hayvan verimlerinde önemli kayıplara neden olabileceği düşünülen Kahramanmaraş'a komşu illerde ise görülme sıklığındaki artış ve hızlı yayılma eğilimine girmesi söz konusu hastalığın kentteki hayvanlara bulaşma riskinin azaltılması amacıyla Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon başkanlığında komisyon toplandığı aktarıldı.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR...

Hastalıkla mücadele kapsamında aşılama ve karantina tedbirleri uygulanan kente, ikinci bir emre kadar il içi ve il dışı hayvan nakilleri ile borsalar ve pazarlara hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan veteriner hekimler tarafından yetiştiricilere hastalık ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verildi.


kahramanmaraş Karantina

İlgili Haberler

Yol kenarında 'baygın' bulundu, kaldırıldığı hastane 'karantinaya' alındı

Yol kenarında 'baygın' bulundu, kaldırıldığı hastane 'karantinaya' alındı
Ordu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldı
Ardahan'da şap alarmı... Canlı hayvan pazarları ile tüm köyler karantinaya alındı!

Ardahan'da şap alarmı... Canlı hayvan pazarları ile tüm köyler karantinaya alındı!

En Çok Okunan Haberler