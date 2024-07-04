Çorum'da silahlı yağma ve tehdide 4 gözaltı
Çorum'da silahlı yağma ve tehdit olayına karışan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İddiaya göre, Y.Ö., C.A., S.Ö. ve S.U., O.K.'ye ait iki aracı satın alıp, biri için bir miktar para ve çek verdi, diğeri için ise ödeme yapmadı. 4 şüphelinin, alım-satım sonrası para ödememek için satıcıyı tehdit ettikleri öne sürüldü.
İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bir inşaatta yakaladı.
Yapılan aramalarda 'akrep' diye tabir edilen 1 makineli tabanca ile 2 şarjör, silaha ait 44 mermi, toprak yığını üzeri taş altında saklanmış 2 tabanca ve tabancaya ait 16 mermi ile 2 sustalı bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kıvanç Kılınç'tan Bozkurt işareti tepkisi!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- En düşük emekli maaşına zam iddiası!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- Erden Timur'dan Szymanski ve Fred itirafı!
- Mehmet Uçum'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt
- Bahçeli'den 'Merih Demiral' açıklaması
- Sinem Ayyıldız o fotoğraf sonrası sessizliğini bozdu!