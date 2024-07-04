Çorum'da silahlı yağma ve tehdide 4 gözaltı

Çorum'da silahlı yağma ve tehdit olayına karışan 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 12:46
Çorum'da silahlı yağma ve tehdide 4 gözaltı
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İddiaya göre, Y.Ö., C.A., S.Ö. ve S.U., O.K.'ye ait iki aracı satın alıp, biri için bir miktar para ve çek verdi, diğeri için ise ödeme yapmadı. 4 şüphelinin, alım-satım sonrası para ödememek için satıcıyı tehdit ettikleri öne sürüldü.

İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bir inşaatta yakaladı.

Yapılan aramalarda 'akrep' diye tabir edilen 1 makineli tabanca ile 2 şarjör, silaha ait 44 mermi, toprak yığını üzeri taş altında saklanmış 2 tabanca ve tabancaya ait 16 mermi ile 2 sustalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


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