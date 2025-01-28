Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Çorum’un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları neticesinde, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Şube Müdürdüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespiti yapılan M.D. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.
M.D. isimli şahsın Yıldızhan Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada, 105 adet sentetik ecza hapı, 1,99 gram metamfetamin, 86,09 gram sentetik kannabinoid, 6 adet madde kulannma aparatı, 72,90 mililitre uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal ve 1 adet çakmak gazı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #uyuşturucu #çorum #gözaltı
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