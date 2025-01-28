Balıkesir'in 2 ilçesinde peş peşe 'uyuşturucu' baskını: 13 gözaltı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 28.01.2025 - 10:13

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan yürütülmekte olan çalışma kapsamında, Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 13 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekipleri operasyonlarda 17,2 gram Metamfetamin, 3.27 gram Esrar, 0.62 gram Bonzai, 8 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

BİR FİRARİ DE YAKALANDI

Ayrıca operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 5 yıl 14 ay 47 gün kesilmiş cezası bulunan C.E.A. isimli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen bir adet motosiklet ele geçirilerek ilgili birime teslim edildi.