Balıkesir'in 2 ilçesinde peş peşe 'uyuşturucu' baskını: 13 gözaltı
Balıkesir’in Edremit ve Havran İlçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri operasyonlarda çalıntı bir motosiklet ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası cezası olan 1 şahsı da yakaladı.
Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan yürütülmekte olan çalışma kapsamında, Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 13 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak, gözaltına alındı.
Polis ekipleri operasyonlarda 17,2 gram Metamfetamin, 3.27 gram Esrar, 0.62 gram Bonzai, 8 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
BİR FİRARİ DE YAKALANDI
Ayrıca operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 5 yıl 14 ay 47 gün kesilmiş cezası bulunan C.E.A. isimli şahıs yakalandı.
Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen bir adet motosiklet ele geçirilerek ilgili birime teslim edildi.
Etiketler: #uyuşturucu #Balıkesir
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!