Çorum’daki patlamada ölen kişinin kimliği belli oldu

Çorum’da bir dairede yaşanan patlamada hayatını kaybeden yurttaşın kimliği belli oldu.

Çorum’daki patlamada ölen kişinin kimliği belli oldu
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 19:04

Çorum’da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 yurttaş yaralanmıştı.

Yaralananların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden yurttaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi.

Keyinci’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.


Etiketler: #çorum #doğalgaz patlaması

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