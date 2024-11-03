Çorum’daki patlamada ölen kişinin kimliği belli oldu
Çorum’da bir dairede yaşanan patlamada hayatını kaybeden yurttaşın kimliği belli oldu.
Çorum’da yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 33 yurttaş yaralanmıştı.
Yaralananların hastanelerde tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden yurttaşın 65 yaşındaki Osman Keyinci olduğu tespit edildi.
Keyinci’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Etiketler: #çorum #doğalgaz patlaması
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