Çorum'da polisin şüphelendiği otomobilden tüfek çıktı!
Çorum'da trafik polislerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada tüfek ele geçirildiği aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin Ata 1. Cadde üzerinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçtan 1 adet tüfek ile içerisinde hazır bulunan 6 adet fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü S.Y. (49) tüfeğin ruhsatlı olduğunu iddia etti.
Yapılan kontrolde tüfeğin ruhsatının olmadığı ve tüfek üzerinden seri numarasının silindiği tespit edildi.
Gözaltına alınan S.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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