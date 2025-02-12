Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:09

Güncelleme: 12.02.2025 - 00:09

Çorum'un Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."