Çorum'da ev yangını: 1 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da ev yangını: 1 ölü
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:00

Polatlı köyünde yalnız yaşayan Çelebi Yaramış'a (80) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında Yaramış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.


Etiketler: #çorum #Yangın #ev

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