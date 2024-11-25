'Cübbeli Ahmet': Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek

Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:45

Güncelleme: 25.11.2024 - 09:45

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıs, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında yaptığı yorumlarla bir kez daha gündem oldu.

Program sırasında bir izleyicinin ünlü futbolcu Mauro Icardi hakkındaki sorusuna verdiği yanıt, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bir izleyicinin sosyal medya üzerinden yönelttiği "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna yanıt veren Cübbeli, "futbolcunun İslam'a geçiş yapması durumunda günahsız bir başlangıç yapacağını" söyledi, "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser" dedi.

İmanı olmayan kişiler için günah kavramının geçerli olmadığını belirten Ünlü, "Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek" iddiasında bulundu.



