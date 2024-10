Cübbeli Ahmet'ten U dönüşü: Alaattin Çakıcı'yla görüştükten sonra Bahçeli'yi övdü

Yayınlanma: 27.10.2024 - 16:21

Güncelleme: 27.10.2024 - 16:22

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, bir video yayınlayarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan için çağrı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren açıklamalarda bulundu.

Ünlü, "'Son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin. Şimdi ilk teröriste ‘Gel de başıma geç’ diyor" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYE YAĞCILIK YAPMAM'

Cübbeli Ahmet’in videodaki sözleri şöyleydi:

"Bugüne kadar söyledik, çözüm sürecine de karşı çıktık. YouTube’lar var, kayıtlar kaybolmuyor. Şu anda bu işleri yanlış buluyoruz. Düşmanla kafirle barış olmaz, muharebe olur. Son terörist kalana kadar mücadele devam. Şimdi iş nereye döndü ilk teröristi Meclis’e getirmeye döndü. Ulan ‘son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor. Bunun izahı yok. Burada 40 bin şehit var, gazi var, yetimler, dullar, analar, babalar var. Yemezler yedirmezler. Herkes haddini bilecek. Kimsenin memleketinin dinamikleriyle oynamaya haddi yok. Kimseye yağcılık yapmam. Apo kim ya? Şerefsiz, dinsiz kitapsız, Marksist, Leninist’in önde gideni…"

ÇAKICI İLE GÖRÜŞTÜ, 'U DÖNÜŞÜ' YAPTI

Ünlü, bir süre sonra söz konusu eleştiri videosunun paylaşımlarını her yerden sildi.

Ünlü'nün bu hamlesi merak edilirken, suç örgütü lideri hükümlüsü Alaattin Çakıcı'nın arkadaşı Üzeyir Çakmaktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ünlü'nün Çakıcı'yı ziyaret ettiğini açıkladı.

Ziyaretin ardından Ünlü sosyal medya hesabından bu kez Devlet Bahçeli'ye destek veren bir paylaşım yaptı.

Cübbeli Ahmet paylaşımında şunları söyledi:

"Gelinen noktada şu gerçek ortaya çıkmıştır ki; Kandil’den Cemil Bayık ve adamlarından gelen açıklamalardan anlaşılan odur ki; Kandil Abdullah Öcalan’ı hiç adam yerine koymuyor ve onun hiçbir etkisi olmadığını açıklıyor. Böylece Devlet Beyefendi’nin: 'PKK’nın arkasında Siyonist Yahudiler ve Amerikalılar var' sözünün doğruluğu ortaya çıkmış oluyor. Demek ki Devlet Bey, Apo’nun güçsüzlüğünü ve Kandil’in direk Siyonizme bağlı olduğunu ifade etmek için bu açıklamaları yapmış. Allâh-u Teâlâ, devletimizi, milletimizi ve İslam dünyasını bütün dâhilî ve hârici tehlikelerden muhafaza buyursun. Amin!”

KÜRŞAT YILMAZ DA TEHDİT MESAJI YAYINLAMIŞTI

Alaattin Çakıcı, 24 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında görüşmüştü.

Çakıcı'nın ziyaretinin hemen ardından bir başka suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da Bahçeli'yi eleştirenleri üstü kapalı tehdit ederek şu mesajı paylaşmıştı:

"Türkiye'nin üzerine kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdır. Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz. Boş konuşanlar anlamazlar ama üstüne basa basa bir kez daha vurguluyorum. Saygıdeğer Türkmen Beyimiz rastgele cümle kurmaz.

O cümlede yer alan her harf, vatan, millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye, kelimeler cümleye dönüşür. Ülkü yolunun yılmaz Bozkurtlarının hassasiyetine dokunmayın. Saygı değer Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz, vatan için akıtmaya hazır kanımızla çekeriz."