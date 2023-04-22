Cübbeli Ahmet yine kadınları hedef aldı: Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor, çok tehlikeli!
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınları hedef alan bir açıklamaya daha imza attı. Ünlü, “Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza” ifadelerini kullandı.
İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan ve 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cinsiyetçi açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
"HARAM"
Kadınların parfüm sıkmasının 'haram' olduğunu savunan Ünlü, Instagram’da yayınladığı videoda kadınları şu sözlerle hedef aldı:
“Kadın koku sürünüp dışarı çıkıyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram. Hadi kocasına süslenmiş, o serbest. Geldiğimiz noktada çarşaf giyiyor, başörtüsü örtüyor; yanağında allık, gözünde pulluk… Haram. Bu ziynettir.”
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