Cübbeli Ahmet'ten yurt dışında okuyan öğrenciye skandal yanıt: 'Zorla mı tecavüz ediyorlar ona, kendini kollayacak'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:57

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:57

Katıldığı bir programda kendisine gelen soruları yanıtlayan 'Cübbeli Ahmet'in videosu, sosyal medyada gündem oldu.

Instagram hesabından söz konusu anlara dair videoyu paylaşan Cübbeli Ahmet, binlerce kişi tarafından izlendi.

"KENDİNİ KOLLAYACAK"

Cübbeli Ahmet kendisine gelen "Yurt dışında Tıp Fakültesinde bir erkek öğrenciyim. Harama düşürmeden mezun etmeyecekler gibi görünüyor. Hocamızın bu konudaki tavsiyesi nedir?" soruna "Niye zinaya düşüyor düşmesin. Zorla mı tecavüz ediyorlar ona. Kendini kollayacak" şeklinde cevap verdi.

Söz konusu yanıt, Twitter'da tepki çekti.