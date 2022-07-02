Cübbeli Ahmet’den 'İsmailağa' tepkisi: 'Bana su bile döktürmediler'
'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin, "Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye" dedi.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümüne ilişkin, "Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye. Böyle bir sapıklığa biz nasıl izin veririz?" dedi.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ünlü şöyle konuştu:
"Efendi hayattayken, ben kalp krizi geçirdim, gidiyordum. Yani ecel belli değildi. Efendi Hazretleri bize 'Evladım yolumu muhafaza edin' diye buyurdu. Biz onun için bu hususta hassasiyetimiz evvelden beri olduğu gibi devam edeceğiz.
Cenazede bir vazife talibi değilim. Bir gece evvel ne ilan ettim. Aile kararıyla şöyle şöyle olacağını burada söyledim size ama mesele o değil. Mesele Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler. Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı. Ne alakası var. Cenazeye su dökenlerde kim var biliyor musun? Bana 'Rus Papazı' diyen Saadettin Ustaosmanoğlu. Efendiye bu kadar iftiraları olunca mecbur cevap verdik. Efendi böyle bir şey demedi kardeşim. Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye. Böyle bir sapıklığa biz nasıl izin veririz? Efendi Hazretleri 'uzak, daha zamanı var' dedi."
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