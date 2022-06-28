Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 'tarikat şeyhi' Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesini yargıya taşıyor: Laiklik ilkesi yok sayıldı
Devrim yasalarını anımsatan ADD, Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreni için “Devlet görevlilerinin anayasayı ihlal ettiğine tanık olduk” dedi, yasal yollara başvuracağını açıkladı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen İsmailağa cemaatinin “şeyhi” Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.
Törende anayasanın laiklik ilkesinin açıkça çiğnendiği belirtilen açıklamada, “Laiklik ilkesinin ‘Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına’ namusu ve şerefi üzerine ant içmiş cumhurbaşkanı, bazı parti genel başkanları, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı ve devlet memurları tarafından alenen yok sayıldığını üzüntü ile gördük” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk.”
‘MÜCADELE EDERİZ’
Ustaosmanoğlu’nun kadınları aşağılayan ifadeler kurduğu anımsatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “O cenaze töreninde; ‘Ne zaman hasta olmuşsam, bilin ki hanımlarınızdan biri çarşafını çıkarmıştır’ beyanıyla anayasaya ve yasalara meydan okuyan, ‘Kadın sokağa çıkacak bir şey değildir’, ‘Kızlar katiyen orta, lise, üniversiteye gitmez, avanaklık etmeyin’ ve benzeri çağ ve akıldışı söylemleri ile tanınan bir laik cumhuriyet, bilimsel eğitim, Türk, Atatürk ve kadın düşmanı bizzat devlet erkânı tarafından takdir edilmiş, bir anlamda milletimize rol model olarak sunulmuştur.” Açıklamada, “ADD, laik cumhuriyet ve hukuk devleti karşıtı söylem ve eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele edeceğini ve o cenaze töreni ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağını duyurur” denildi.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!