ADD, 'Tarikat şeyhi' Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesini yargıya taşıdı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için düzenlenen cenazeye ilişkin tartışmalar sürüyor. Cenazede, cemaatin yeni liderinin açıklandığını anımsatarak, “anayasanın ihlal edildiğini” vurgulayan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) konuyu yargıya taşıdı ve törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu, Mustafa Varank ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu isimlerin, “anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve devrimleri ile laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına ant içtiği” vurgulanan dilekçede, “Devletin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesi hiçe sayıldı” denildi.

‘KADINLAR AŞAĞILANDI’

Tarikatların yasayla yasaklandığına ve söz konusu yasanın halen yürürlükte olduğuna işaret edilen dilekçede, “yeni şeyhin atanmasına sessiz kalınarak bu durumun zımnen onaylandığı” aktarıldı.

Dilekçede, “Yasa ile yasaklanmış bir yapı içindeki cenaze törerine katılınması, anılan törende Türk toplumuna meydan okunmasına, kadınların aşağılanmasına; laik demokratik hukuk devleti yerine din devleti çağrısına sessiz kalınması Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesinde yer alan suça vücut vermektedir” denildi. Söz konusu maddenin, “anayasayı ihlal suçunu” düzenlediği aktarılan dilekçede, kamu görevlisi olan Erdoğan ve bakanların çeşitli söylemlere sessiz kalmasının, halkı da aynı doğrultuda hareket etmeye teşvik edebileceği belirtilerek “yasalara uymamaya tahrik” suçundan da soruşturma yapılması gerektiği kaydedildi.

Dilekçede, “Yasaklanmış bir cemaatin faaliyet içinde olduğunu bilmek, yeni şeyh atanmasına sessiz kalmak, açık şekilde görevin gereklerine aykırı hareket etmek veya en hafif haliyle görevinin gereklerini yapmayı ihmal etmektir” denildi.