Cübbeli Menzil’e de el attı: Saki Elhüseyni’ye Cübbeli desteği...

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:32

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:10

Menzil cemaati elebaşısı Abdulbaki Elhüseyni’nin yaşamını yitirmesinin ardından üç oğlu arasında süren miras kavgası, cemaati ikiye böldü. Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’te yaşamını yitirmesiyle oğulları Saki Elhüseyni, Mübarek Elhüseyni ve Fettah Elhüseyni “ortak şeyhlik” ilan etti. Ancak kardeşler arasında miras anlaşmazlığı çıkınca; büyük abi ve cemaatin mevcut elebaşısı olarak kabul edilen Saki Ehüseyni, Serhendi Vakfı’nı kurdu. Vakfın sosyal medya hesabından 23 Temmuz 2023’te “Semerkand, TÜMSİAD, Beşir Derneği ve GENÇKON ile ilişkinin kesildiği belirtildi.

CEMAAT İKİYE BÖLÜNDÜ

Kardeşler arasındaki bu miras kavgası çözülemezken, cemaat “Semerkand grubu” ve “Serhendi grubu” olarak ikiye bölündü. Söz konusu miras kavgası 12-13 Ocak’ta cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Kâhta ilçesindeki Menzil köyünde iki grubu karşı karşıya getirdi ve anlaşmazlık taşlı-sopalı kavgayla sonuçlandı.

Taşlı-sopalı kavga taraflar arasında sözlü ve silahlı tehditleri de oluşturdu. Saki Elhüseyni, cemaate ait binaların müritlerden toplanan bağışlarla yapıldığından bunların “ümmetin malı” olduğu, bu nedenle mirasın “İslam hukuku (şeriat) ile çözülmesini” savunuyor. Buna karşılık diğer kardeşler Mübarek ve Fettah Elhüseyni de abilerinin köyde tek hakim olmak istediğini, önceleri “miras İslam hukukuyla çözülsün” çıkışını bu nedenle yaptığını; ancak bunda bir başarı sağlayamayınca resmî kanallara başvurduğunu ileri sürüyor.

VAKIF ÜZERİNDEN VAKFIN MALINA KONMA

Cemaat kaynaklarının iddialarına göre; Saki Elhüseyni Serhendi Vakfı’nı yakın hizmetçilerinden olan “Yunus Emre Aydın” adlı bir mürit üzerinden kurdu. Kaynaklar bu yöntemin amacını; “Abdulbaki Elhüseyni öncesinde resmi işlemlerine başlandığı için gizli tutulması gerektiğinden bilinen hocalar üzerinden değil Aydın üzerinden kuruldu. Bu vakıfla Semerkand Vakfı’na ait mallara çökülmesi amaçlanıyordu. Şu an da bu amaç kapsamında ilerliyor” şeklinde açıkladı.

Ayrıca; Aydın’ın daha fazla yetki ve olanak istediği iddia edilirken; kaynaklar “Aydın’ın vakfın kontrolünü ele geçirmeye çalışacağını, bu durumun cemaat içinde yeni tartışma ve karmaşalara neden olacağı” değerlendirmesinde bulunuyor.

CÜBBELİ KADROLARI MENZİL’DE

Aydın’ın kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen “Ahmet Mahmut Ünlü”ye de yakın bir isim olduğu belirtildi. Saki Elhüeyni’nin Cübbeli Ahmet üzerinden cemaat dışından da destek almaya çalıştığı ileri sürülüyor. Cübbeli Ahmet, Serhendi Vakfı’nın kurulmasından kısa bir süre sonra Serhendi’ye destek verdiğini açıklamıştı. Ayrıca; Saki Elhüseyni’nin kamuoyunda “İmam Şafi anasının karnında 4 yıl kaldı” şeklinde hurafeleriyle bilinen ve Cübbeli Ahmet’in öğrencilerinden olan Muhammed Mardini’ye (Muhammed Bütün) destek vererek, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kendi vakfının yayılmasını amaçladığı da iddialar arasında.