Diyarbakır’da gerici saldırı! Dans etkinliğini bastılar

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:52

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:55

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Tema Park’ta dün gece özel bir dans okulu olan ‘Swingamed’in açık havada düzenlediği dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, ‘Tekbir-Allah-u Ekber’ sloganları atarak saldırdı.

Guneydoguekspres.com'un aktardığı habere göre, sandalyelerle yapılan saldırıda etkinlikteki bazı kişiler çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananlardan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya maruz bırakılan yurttaşlar şikayetçi oldu.

“HADDİNİZİ BİLİN!”

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Kaya, "Okulun adı Swingamed. Ve saldırıyı kınıyor swing Amed’in yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Bu kentin renklerine, gençlerine, kadınlarına tahammül edemeyen gerici, faşist güruhların bu girişimlerinin tarihsel okumasını yapabiliyor, kime hizmet ettiğini biliyoruz.

Bu kentte, bu coğrafyada “Hizbullah“ rüyasıyla uyuyup, bunun siyasetini hayata geçirmeyi umanlara söylüyoruz. Haddinizi bilin! Bu halkın evlatlarından, sokaklarından , parklarından uzak durun.”