KYK yurdunda yine asansör skandalı: Öğrenciler mahsur kaldı!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:39

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:41

Çorum Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör dün akşam saatlerinde arızalandı. Arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Asansörde kalan öğrencilerin fenalık geçirmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi ve ilk müdahaleleri yapıldı.

Yurt asansörünün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren yüzlerce öğrenci yurt bahçesinde toplanarak olayı protesto etti.

Öğrenciler, 'susma sıra sana gelecek', 'yönetim istifa' sloganları attı. Olay sonrasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yurda giderek incelemelerde bulundu. Öğrencileri sakinleştirmeye çalışan Çağlar, "Asansör işini bu hafta hep birlikte çözeriz. Yarından itibaren buradayız" dedi.

ASANSÖRÜN ARIZASI İLK DEĞİL

Yurtta kalan öğrenciler, KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün geçtiğimiz haftalarda da sık sık arızalandığını belirterek, duruma tepki gösterdikleri için haklarında tutanak tutulduğunu ifade ettiler.

NE OLMUŞTU?

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan korkunç olayda, asansör kazası sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti.