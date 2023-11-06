Bu defa Rize'deki KYK yurdunda asansör boşluğa düştü: Yaralılar olduğu bildirildi

Son dönemde sıkça yaşanan KYK'lardaki asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ayder KYK Yurdu'ndaki asansörün 9'uncu kattan boşluğa düştüğü iddia edildi. Yaralanan öğrenciler olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 00:01
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Rize Ayder Kız KYK Yurdu'nda asansörün 9. kattan düştüğü iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde telaşlı kalabalık görünürken henüz asansörde kaç kişinin olduğu gibi detaylar paylaşılmadı. Öte yandan yaralanan öğrenciler olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

Barınamıyoruz Hareketi adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Bugün yine kaldığımız yurtta asansör düştü. Yine ihmal, yine arkadaşlarımız hastaneye kaldırılıyor. Artık yeter! Tüm KYK yurtlarında asansörler derhal denetlensin! Bu ülkenin gençleri yaşasın!" denildi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Karadeniz Gazete'nin aktardığına göre Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder KYK Yurdu'nda yaşanan asansör kazası ile ilgili konuştu. Baydaş, "Sorumluların görevlerine son verilecek." dedi. 

Rize Valisi'nin yurt önüne gelmesinin ardından öğrenciler sorunlarını anlattı. Öğrencilerin "Biz buraya geldik geleli asansör tamir edilmedi, idaremiz çay günü yapmaktan başka bir şey bilmiyor!", "Asansörde sorun var dediğimizde, bize asansörle gitmeyin o zaman merdivenden çıkın deniyor" dedikleri duyuldu. 


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