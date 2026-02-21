Çukurova Belediyesi’nin düzenlediği tiyatro kurslarına yoğun ilgi: Turhan Selçuk’un adı Adana’da yaşıyor

Çukurova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Turhan Selçuk Sanat Okulu’nda tiyatro kursları yoğun katılımla devam ediyor. Her yaştan yurttaşın ilgi gösterdiği kurslarda katılımcılar; diksiyon, nefes ve ses çalışmalarıyla sahne sanatlarının temel eğitimlerini alıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan derslerde yurttaşlar hem teorik hem uygulamalı eğitim sürecinden geçiyor. Nefes kontrolü, doğru ses kullanımı, vurgu ve tonlama çalışmalarıyla sahne performansına hazırlanan katılımcılar, özgüvenlerini geliştirirken kendilerini daha doğru ve etkili ifade etme becerisi kazanıyor.

BİRLİKTE ÜRETME KÜLTÜRÜ

Farklı yaş gruplarından yurttaşların aynı çatı altında buluştuğu kurs, sanatın birleştirici gücünü ortaya koyuyor. Eğitim sürecinde dayanışma, paylaşım ve birlikte üretme kültürü ön plana çıkarken kursiyerler sahne disiplinini deneyimleme fırsatı buluyor.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, sanatın toplum üzerindeki dönüştürücü etkisine vurgu yaparak “Sanat, bir kentin ruhudur. Çukurova’da çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın sanatsal faaliyetlere erişimini öncelikli görüyoruz. Turhan Selçuk Sanat Okulu’muzda yürütülen tiyatro kurslarımızla hemşehrilerimizin kendilerini daha güçlü ifade etmelerini, özgüven kazanmalarını ve sahne deneyimi yaşamalarını önemsiyoruz. Kültür ve sanata yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyor, Çukurova’yı sanatla daha da güçlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.