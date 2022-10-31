Çukurova Havalimanı daimi 'hava hudut kapısı' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Çukurova Havalimanı, daimi hava hudut kapısı oldu. Karar, Pasaport Kanunu gereğince alındı.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:08
Çukurova Havalimanı daimi 'hava hudut kapısı' ilan edildi
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Çukurova Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çukurova Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

 


Çukurova Havalimanı hava hudut kapısı Resmi Gazete

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