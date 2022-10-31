Çukurova Havalimanı daimi 'hava hudut kapısı' ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Çukurova Havalimanı, daimi hava hudut kapısı oldu. Karar, Pasaport Kanunu gereğince alındı.
Çukurova Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çukurova Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.
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