Çukurova Havalimanı daimi 'hava hudut kapısı' ilan edildi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:08

Çukurova Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çukurova Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.